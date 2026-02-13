13日の石川県内は寒さが和らぎ、あさから広い範囲で日差しが注ぎ、金沢の長町武家屋敷跡では梅の花が咲き始めました。13日の最低気温は金沢で3.1度、加賀中津原で1度となるなど、3月中旬並みの暖かさとなり、各地で穏やかな天気となっています。金沢市の長町武家屋敷跡の小公園では雪が残る中、薄いピンク色の梅「コウバイ」が咲き始めました。周辺の通りは雪も残りわずかとなり、雪から土塀を守る冬の風物詩「薦（こも）」もあと