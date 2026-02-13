アジアサッカー連盟は１２日、マレーシアのＡＦＣハウスで「ＡＦＣＵ―１７女子アジア杯中国２０２６」の組み合わせ抽選会を実施。日本はＢ組で、オーストラリア、インド、レバノンと同組になった。大会は、中国で５月に開催予定。上位４チームが、ＦＩＦＡＵ―１７女子Ｗ杯モロッコ２０２６の出場権を獲得する。Ａ組：中国（開催国）、タイ、ベトナム、ミャンマーＢ組：日本、オーストラリア、インド、レバノンＣ組：北朝