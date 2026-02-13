◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝２月１３日、美浦トレセンサノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は、坂路を軽く流した後にＷコースで４ハロン６７秒３―１５秒３。バランスよく調教スタンド前を駆けていった。見届けた尾形調教師は「変わりなく順調に来ています」とうなずいた。快勝した前走の葉牡丹賞の勝ちタイム（１分５８秒２）は、２０００