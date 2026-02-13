元TOKIOの松岡昌宏（49）が13日、自身が立ち上げた新会社「株式会社MMsun」の公式サイトを通じて、日本テレビ系「ザ!鉄腕!DASH!!」（日曜後7・00）を降板する意向を表明した。発表全文は以下の通り。松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ「ザ!鉄腕!DASH!!」を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました。これまでにご一緒させ