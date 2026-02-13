ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、各地で競技が行われた。カーリング女子１次リーグで１２日、日本（フォルティウス）は初戦のスウェーデン戦に続いてデンマークにも７―１０で敗れ、連敗スタートとなった。序盤の劣勢から追い上げ第８エンドで追いついたが、延長戦で屈した。気持ち切り替え集中を初戦の相手のスウェーデンは変化する氷により合わせてプレーでき、第４エンドで３得点のビッグエンドを作ることができ