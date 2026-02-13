TREASUREが日本での3度目のツアーを成功裏に終え、その人気の高さを改めて証明した。TREASUREは2月10日・11日、京セラドーム大阪で「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」を開催。2日間で約9万人を動員し、今回のツアー総観客数は30万人を突破した。【写真】アサヒ、”ジブリ映画の主人公”に昨年10月に東京からスタートした本ツアーは、愛知、福岡、神奈川などを巡り、各都市で熱い反響を呼んだ。最