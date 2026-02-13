メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で新たな路面公共交通システム「SRT」の運行が始まり、第1便を目当てに多くの人が並びました。 運行が始まったのは、名古屋駅と栄をつなぐ連節バス「SRT」です。 2つの車体がつながれ、全長約18m、最大122人が乗車できます。 午前9時過ぎに第1便が出発する名古屋駅桜通停留所には、大勢の人が並びました。 「東京にも連節バスはあるが、ぜひ一番手で乗りたいなと」(東京から)