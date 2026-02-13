総務省がまとめた25年(1〜12月)の家計調査に基づく、食料品関係の消費動向(全国2人以上の世帯･勤労者世帯･無職世帯)では、食料支出は前年比5･5%増の113万8737円と、4年連続で前年を上回った。前年に続いて穀類支出が18･7%増と大きく増加し、これまで年間8万円前後で推移していたのが、一気に年間10万円台に乗せた。また、乳卵類、菓子類、外食で5%を超える伸び率となっているほか、魚介類を除く品目すべてで前年を上回っており、食