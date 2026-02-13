13日午前、酒田市の住宅密集地にある空き家から出火する火事があり、火は午後0時25分ごろに消し止められました。これまでにけが人などは確認されていません。13日午前10時前、酒田市若浜町の建物から「煙が見える」と119番通報がありました。警察と消防によりますと出火した建物は「空き家」で、火は午後0時25分ごろに消し止められました。これまでのところけが人や行方が分かっていない人は確認されていないということです。現場