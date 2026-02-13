１２日、停車中の朱子文化没入型路面電車「朱子号」。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月13日】中国初の朱子文化没入型路面電車「朱子号」が12日、福建省南平市と武夷山風景区の間で運行を開始した。走行距離は約26キロで、10駅に停車し、所要時間は38分。 車内では最新技術を使った双方向型展示などを通じて朱子文化を紹介し、観光に新たな活力を吹き込んでいく。１２日、「朱子号」車内で展示を楽しむ乘