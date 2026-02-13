中国政府は、EU=ヨーロッパ連合がチーズなどの乳製品に不当な補助金を交付し、中国国内の業界に損害を与えているとして、最大11.7%の関税を課すと発表しました。ただ、最終的に税率は低く抑えた形です。中国商務省は12日、EU産のチーズなどの乳製品について不当な補助金により、安い値段で輸入されているとして、7.4%から11.7%の関税を課すと発表しました。中国政府は、去年8月からEUが乳製品に交付する補助金が中国の業界に損害を