「モーニング娘。」の6期メンバーで、歌手・タレントとして活動している藤本美貴さん。2009年に庄司智春さんと結婚し、現在は3児の母として仕事も育児も奮闘中です。そこで今回は、そんな藤本さんの著書『まいにち生き返る ミキティ語録2』から一部を抜粋し、前向きな気持ちになれる言葉をお届けします。【書影】40歳を迎え、パワーアップし続けるミキティの言葉を集めた『ミキティ語録』第２弾。藤本美貴『まいにち生き返る ミキ