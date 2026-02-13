現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月10日に回答のあった福岡県在住70歳男性のケースを紹介します。回答者プロフィール回答者本人：70歳男性同居家族構成：本人のみ住居形態：賃貸居住地：福岡県リタイア前の雇用形態：不明リタイア前の年収：500万円現在の預貯金：20万円、リスク資産：0万円これまでの年金加入期間：国民年