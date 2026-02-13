広々荷室で使い勝手バツグン！トヨタの電気自動車「bZ4X」に、派生モデルとなる「bZ4Xツーリング」が間もなく加わります。日本国内での発売は2026年春ごろと予定されており、多くの関心を集めています。この新しいモデルは、2025年10月に一部改良されたSUVモデルのbZ4Xとどのような違いがあるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“まもなく発売”のトヨタ新型「ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（27枚）ベ