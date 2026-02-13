弁護士資格も持つ日系才媛の妻・メアリーさんが話題昨年までドジャースにも在籍したクリス・テイラー外野手が12日（日本時間13日）、エンゼルスと再契約を結んだと「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者が報じた。テイラーはマリナーズを経て2016年途中からドジャースに加入。打撃フォームを変更して長打力が開花し、2017年は140試合出場で打率.288、21本塁打72打点、リーグ優勝決定シリーズではMVPに輝いた。2021年