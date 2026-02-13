ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」と、とんかつ店の「松のや」のコラボレーション第2弾商品が、2月17日（火）10時00分から、全国の店舗で発売される。【写真】ちいかわが牛丼食べてる〜！「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」詳細＆フィギュア全6種■フィギュアは全6種今回「松屋」に登場する第2弾商品は、コラボメニュー1品の注文に付き限定の「オリジナルフィギュア」が全6種から