優秀な成績を収めたスポーツ選手やチームを称える静岡新聞社・静岡放送スポーツ賞の表彰式が2月12日、静岡市駿河区の静岡新聞放送会館で行われました。 【写真を見る】レスリング世界選手権初優勝・高橋海大選手ら7人表彰＝静岡新聞社・静岡放送スポーツ賞 第74回静岡新聞社・静岡放送スポーツ賞の大賞と優秀賞に選ばれたのは全国や世界の舞台で活躍した3人の選手で、それぞれにメダルが贈られま