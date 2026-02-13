静岡県掛川市内の警察署や交番で、勤務する女性職員を盗撮したなどとして、静岡県警の40代の男性警部が2月12日、懲戒免職処分を受けました。 懲戒免職の処分を受けたのは、静岡南警察署の前刑事一課長で警部の男（45）です。 県警監察課によりますと、男性警部は2025年3月、地域課長として当時勤務していた掛川警察署の女子トイレに侵入した上、小型カメラを設置し、女性職員の下半身を盗撮したとされています。 さらに、2025年