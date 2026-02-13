尾道市の水道事業トップが入札価格を漏らした疑いで起訴されたとして、平谷市長が臨時の会見を開き謝罪しました。 官製談合防止法違反などの疑いで起訴されたのは尾道市の水道事業のトップにあたる事業管理者の男（６９）です。 尾道市によりますと被告の男は尾道市上下水道局が発注した一般競争入札で、市内の建設業者に予定価格などを伝え不正に落札させていた疑いで１２日に起訴されたということです。 平谷祐宏市長「市民の