去年７月、大阪市内で参政党の支持者と間違われた男性が、「しばき隊」を名乗る男性たちから暴行を受け重傷を負いました。警察は傷害事件として捜査しています。（被害男性から提供動画の音声）「何教えてもらった？何教えてもらった？」目の前に立ちふさがり、進路を塞ぐ男。被害にあった男性によりますと、去年７月、男性が大阪市内で行われていた参政党のイベント会場の近くを党のイメージカラーと同じ「橙色」の帽子を