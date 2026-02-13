阪神・森下翔太外野手（25）、坂本誠志郎捕手（32）が13日、宜野座キャンプを打ち上げた。この日はチームの全体メニューには加わらず、室内練習場でティー打撃を行うなど軽めの調整で14日から宮崎で行われる侍ジャパン合宿に備えた。