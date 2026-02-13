2月11日午後、新潟県妙高市のスキー場で1人でコース外を滑走していた台湾人の30代男性が遭難しました。警察とスキー場のパトロール隊が夜に男性を救助。男性にケガはありませんでした。 救助されたのは、台湾人の30代男性です。男性は2月11日、妙高市のスキー場でスノーボードでコース外を滑っていたところ道に迷ったため、午後4時すぎに警察に通報しました。警察とスキー