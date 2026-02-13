MLB・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がインタビューに応じ、WBCに出場する大谷翔平選手と山本由伸投手について答えました。両選手の現在の状態について「調整が早く進んでいる」と語ったロバーツ監督。山本投手については「数日のうちに打者相手に投げる予定」とし、「ほかの選手たちよりもかなり先に進んでいる状況。いわば、少し独立した調整をしているような形になります」と説明しました。昨季はチームの先発ローテーション