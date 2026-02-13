衆院選で惨敗を喫した中道改革連合は１３日、党代表選を行う。小選挙区で議席を守った階猛（しな・たけし）氏と小川淳也（おがわ・じゅんや）氏が立候補を届け出ている。小川氏は香川県高松市生まれ。実家は美容室。小学４年生から高松高校を卒業するまで９年間、野球を続けた。ポジションは内野で、色紙に書く座右の銘は「球汚れなく道険し」。東大法学部、自治省（現・総務省）を経て２００３年衆院選で民主党から香川１区で