１２日に放送されたＮＨＫ総合「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」（午後８時１０分）が世帯平均視聴率１０・８％を記録したことが１３日、分かった。個人視聴率は６・３％だった。フリースタイルスキー男子モーグルを放送。同日に行われた決勝では２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が高難度のコーク１４４０を決め、銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台も男子日本では初となった。（数字は