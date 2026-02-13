【CAPCOM STORE IKEBUKURO】 2026年2月13日 オープン 場所：池袋PARCO B2階 カプコンは2月13日、グッズストア「CAPCOM STORE IKEBUKURO」をオープンした。場所は池袋PARCO B2階。本稿では先行販売を含む最新グッズを撮り下ろしでご紹介する。 「CAPCOM STORE IKEBUKURO」は、国内6店舗目となるカプコンの直営グッズストア。東京都内では2019年11月に渋谷にオӦ