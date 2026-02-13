アジアサッカー連盟は１２日、マレーシアのＡＦＣハウスで「ＡＦＣＵ―１７アジア杯サウジアラビア２０２６」の組み合わせ抽選会を行った。日本はＢ組に入り、インドネシア、中国、カタールと同組になった。大会は、サウジアラビアで５月に開催予定。上位８チームが、ＦＩＦＡＵ―１７Ｗ杯カタール２０２６の出場権を獲得する。Ａ組：サウジアラビア（開催国）、タジキスタン、タイ、ミャンマーＢ組：日本、インドネシア、