PayPay証券で2026年1月1日〜31日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠のうち、買付金額／積立件数上位の銘柄をランキング形式でご紹介。PayPay証券 事業推進部/部長 望月 誠太氏の分析とともにお伝えします。○買付金額ランキング1位eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)2位eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）3位キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)4位FreeNEXT FANG+インデックス5位インデックス