愛用する腕時計を手がかりに“人生の時”を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どうやって未来を刻んでいくのだろうか? そのストーリーに迫る。本稿で話を聞いたのは、お笑いコンビ 囲碁将棋の根建太一さん。1981年03月23日生まれ、神奈川県横浜市出身で、NSC東京校の9期生。相方の文田大介さんと2004年に囲碁将棋を結成してい