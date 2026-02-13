テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、衆院選で“大敗”した中道改革連合がこの日午後に新代表を選出する予定であることを報じた。８日に投開票が行われた衆院選で自民党が３１６議席を獲得したことに対し、中道は公示前の１６７議席から約７割減の４９議席に終わった。１１日に中道は議員総会を行い、野田佳彦共同代表が謝罪し、斉藤鉄夫共同代表とともに辞任した。党の立