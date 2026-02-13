若者の地元・鹿児島への就職につなげようと、学生が県内企業を取材して発信する取り組みの報告会がありました。 「息子さんがお父様と同じ道を目指したきっかけとか、そういった熱い思いを聞くことができて、同世代としてすごくかっこいいと思いました」 「かごしま企業魅力発掘サポーター」は県が行っている事業で今年度は県内の短大・大学に通う学生25人がサポーターに任命されました。7か月ほどかけ