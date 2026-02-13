バレンタイン直前。そこで、フードジャーナリスト・中田ぷうさんがおすすめする「極上の老舗スイーツ」をご紹介します。長い時間をかけて磨かれてきたマーブルケーキは、どこか懐かしく、それでいて上質。贈りものにも、自分へのご褒美にも。世代を問わず喜ばれる逸品をチェックしてみて！原宿はちみつ プレミアムマーブルケーキ｜コロンバンコロンバン『原宿はちみつ プレミアムマーブルケーキ』1512円 賞味期限／冷蔵で2週間注文