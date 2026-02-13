鹿児島県肝付町の楠隼中学校・高校で、寮生同士が競い合う「寮マッチ」がありました。 肝付町にある楠隼中学校・高校は全寮制です。今年も、寮生同士がスポーツなどで競い親睦を深める寮マッチがありました。 クイズに…、ドッジボール。 目隠しをした状態で足に鈴を付けて、音を頼りにスポンジの棒で叩き合う気配斬り。 フィナーレは、楠隼名物の雑巾リレーが行われました。 楠隼中学校・高校は来年