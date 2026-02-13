名鉄名古屋本線は、人身事故のため「国府～東岡崎」の上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時20分過ぎに運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】名鉄名古屋本線 国府～東岡崎 上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ（13日午後0時半現在）