総務省は、海底ケーブルの防護策を検討する有識者会議を設置し、初会合を開いた。国際通信で用いられる海底ケーブルは、経済活動や安全保障上の重要性が増す一方で、日本近海でケーブルが破損する事例も増えている。このため、ケーブルの整備や保守などの具体的な対策を検討した上で、今年６月をめどに提言をとりまとめる。 海に囲まれた日本では、国際通信のほとんどが海底ケーブルを経由して