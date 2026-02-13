今週末、関東近郊ではスキー日和となる所が多いでしょう。各地で日差しが出てスキーを楽しめそうですが、春を思わせる気温となって雪融けが進むため、なだれに注意が必要です。コース外の危険なエリアには立ち入らず、施設の指示に従ってスキーを楽しんでください。各地で晴れてスキー日和に気温上昇でなだれに注意明日14日(土)、明後日15日(日)は関東甲信では高気圧に覆われるため、山地を含めて広く晴れる見込みです。各地で日