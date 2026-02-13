Jリーグのシーズン移行に伴う特別大会「百年構想リーグ」のホームゲーム開幕を前にAC長野パルセイロが長野市の荻原市長のもとを訪れ、決意を語りました。13日、市役所を訪れたのはAC長野パルセイロの澁谷泰宏社長と市原侑祐副社長です。8月にシーズン開幕が移行することから先週からJ2・J3チームによる「百年構想リーグ」が始まっていて、開幕戦はPKの末敗れたパルセイロ。2月21