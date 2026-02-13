１０日、蕪湖駅でボランティアサービスを提供する、自動車メーカーの奇瑞グループと完全子会社の安徽墨甲智創機器人が開発した墨甲ロボット「墨茵（Ｍｏｒｎｉｎｅ）」。（蕪湖＝新華社配信）【新華社合肥2月13日】中国安徽省蕪湖市の蕪湖駅では春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」に合わせ、人型ロボットを駅構内で案内や安全の呼びかけなどのボランティア業務に活用、スマート化サービスを提