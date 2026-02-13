ABCラジオ『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』の2月9日（月）放送回の今日のスペッシャル！のコーナーに漫画家の蟹めんま さんがゲストで登場した。 ©️ABCラジオ 奈良出身、現在奈良在住の蟹めんま さん。大学卒業後に上京し漫画家として活動していたが、父親が亡くなり高齢の母親がひとりになったことなどから16年ぶりに地元奈良へと『出戻った』ことをきっかけに、今まで気づかなかった奈良のリア