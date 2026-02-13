大リーグ機構（MLB）のロブ・マンフレッド・コミッショナーが12日（日本時間13日）、2026年シーズンに向けたルール運用の変更を決定した。一、三塁コーチに対し、グラウンド上にペイントされたコーチボックスの枠内にとどまることを、より厳格に求める方針を決定。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。MLBによると、2025年シーズンを通じて、一、三塁コーチが投手のグラブ内の握りを盗み見ようとしているとの指摘