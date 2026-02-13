文部科学省は１３日午前、高校教育改革の基本方針を発表した。２０４０年に、公立高校の普通科で文系と理系の生徒の割合が同程度になるよう改革を進めることなどが柱となる。デジタル技術が発展する中で不足する理系人材を育成する狙いがある。事例として、産業界や地域の大学と連携し、理数系に重点を置いた学習課程を編成することや、教師らが探究活動を支援する専門チームを構築することなどを挙げた。将来的には文系と理