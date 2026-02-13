今回は、自己中すぎる義母を黙らせたエピソードを紹介します。要求ばかりしてくるわがままな義母に…「遠方に住むケチで性格のきつい義母が苦手です。最近家を建てたので、義両親を家に招待しましたが、義母は交通費を請求してきて、仕方なく渡しました。で、義母は家に来るなり、『狭すぎる家ね。あなたたちお金なかったの？』とバカにした発言をして、ウンザリしました。さらに私が作った料理にもケチをつけてきました。また食事