世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。2月7日（土）の放送では、沖縄県石垣島が特集された。【映像】沖縄県石垣島、伝統木造船「サバニ」と向き合い続ける船大工沖縄伝統の木造船「サバニ」と向き合い続ける人がいる。それが、船大工の吉田友厚さん。吉田さんは「サバニの美しさは、今でも和船と木造船の中で光り輝いている」と語る。石垣島北部の集落、久宇良にある小さな造船所。この造船所は、サバニにほれ込んだ