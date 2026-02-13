佐渡市の高校生が利用客が減る冬の観光を盛り上げようと、ホテルを利用したイベントを企画しました。イベントを企画したのは佐渡総合高校の2年生です。これは去年、生徒が職場体験をした際に、冬に利用者が減る問題を知ったことから、解決策を検討してきたものです。生徒たちは「冬でも島民が訪れたくなる場所」という視点で、市内のホテルと協力をして、全国の特産品を集めたご当地フェアや宝さがしゲームなどを企画。初日