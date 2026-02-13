U-16日本代表は12日、ポルトガルで行われているアルガルベ・トーナメント初戦のU-16ポルトガル代表戦を行って0-3で敗れた。2010年生まれのメンバーで構成されるこの世代は今年から廣山望監督が指揮。昨年のU-17ワールドカップでベスト8を経験した指揮官のもとで2027年のU-17ワールドカップに向けて強化を進めており、この試合が新体制初陣となった。ポルトガルサッカー連盟(FPF)によると先発メンバーはGKシュルツ建斗(鹿島つ