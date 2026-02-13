長年にわたって議論が続けられてきたNBAのフランチャイズ拡大計画。2月頭には、リーグコミッショナーのアダム・シルバー氏が今年中にも決断を下す意向であることが『The Seattle Times』によって報じられ、2004年のシャーロット・ボブキャッツ（現：シャーロット・ホーネッツ）以来となる新チームのリーグ加盟が現実味を帯びてきた。 現地メディア『ESPN』のシャムズ・シ