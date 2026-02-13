2月13日（現地時間12日）にナウ・アリーナでGリーグの試合が行われ、ウィンディシティ・ブルズがグランドラピッズ・ドライブと対戦した。 シカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は先発に名を連ねると、第1クォーター開始32秒にモハマドゥ・グエイェのアリウープをお膳立てし、同1分28秒にケイレブ・グリルの3ポイントシュートを演出。一時ベンチに下がったが、再びコートに