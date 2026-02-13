2月12日、「FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが決定した。 同大会は7月11日から19日にかけてチェコのブルノで開催。U17日本代表（FIBAガールズランキング9位）は開催地のチェコ代表（同22位）をはじめ、スロベニア代表（同6位）、コロンビア代表（25位）と同じグループCに入った。 大会参加の全16チームが決勝トーナメントに進み、グループA