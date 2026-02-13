B2東地区所属の山形ワイヴァンズは2月13日、宇都宮ブレックスに所属する石川裕大との期限付き移籍契約に合意したことを発表した。 宇都宮市出身で現在21歳の石川は、176センチ75キロのポイントガード。帝京高校、コンバイン・アカデミーを経て、2024－25シーズンにU22枠で宇都宮へ加入した。 『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』はB1で10試合に出場すると、11月20日に信州ブレイ