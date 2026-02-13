★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２データセンター ３防衛 ４半導体 ５地方銀行 ６フィジカルＡＩ ７ＳａａＳ ８人工知能 ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０ペロブスカイト太陽電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＳａａＳ」が７位にランクインしている。 ＡＩ関連の有力スタートアップである米アンソロピックが１月末、企